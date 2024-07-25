T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/118 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar İDRİS BULUT, ŞÜKRÜ KARNAS arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1) Davanın Esas Nosu: 2024/118 Esas

2) Davalı: İdris Bulut ve Şükrü Karnas

3) Kamulaştırmayı yapan idare: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

4) Dava konusu yer: Dava konusu İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, İmrahor Mahallesi, 625 parsel sayılı taşınmazın 64,49 m²'lik kısmı.

5) Kamulaştırma Kararı: Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun 09/06/1987 tarihli ve 24-608 sayılı Kamu Yararı Kararı/Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen 14/06/1987 tarihli ve 6464 sayılı Bakan Onay (Olur) Kararı

6) Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

7) Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) İdareye yöneltilmelidir.

8) 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

9) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Vakıflar Bankası Merter Şubesi’ne) yatırılacaktır.

10) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 09/07/2024