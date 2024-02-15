T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/838 Esas

Davacı Murat DUYAL tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle "İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, İmrahor Mahallesi, 105 ada 79 parsel Nolu" bahçeli kargir ev nitelikli taşınmazın tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, TMK 713/5 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 26/01/2024