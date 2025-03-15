T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/470 Esas KARAR NO: 2024/150

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2024 tarihli ilamı ile 265/1 maddesi gereğince 6 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Müslüm ve Güldem oğlu, 20/12/1984 doğumlu, SERKAN POLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 06.02.2025