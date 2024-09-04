Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

Dosya-Karar No: 2023/753 Esas - 2024/387

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO: 2023/753 Esas

KARAR NO: 2024/387

HAKİM: Selin UĞRAŞ 252295

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Burcu ÇAKIR 104257

MÜŞTEKİ: MONICA APARECIDA DA SILVA, Sebastıan Julıa oğlu, 06/08/1968 doğumlu.

SUÇ: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ: 28/11/2022

ASIL KARAR TARİHİ: 28/02/2024

EK KARAR TARİHİ: 28/08/2024

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 28/02/2024 tarihli gerekçeli kararın mağdurun PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur.28/08/2024