T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya-Karar No: 2023/753 Esas - 2024/387
T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO: 2023/753 Esas
KARAR NO: 2024/387
HAKİM: Selin UĞRAŞ 252295
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Burcu ÇAKIR 104257
MÜŞTEKİ: MONICA APARECIDA DA SILVA, Sebastıan Julıa oğlu, 06/08/1968 doğumlu.
SUÇ: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ: 28/11/2022
ASIL KARAR TARİHİ: 28/02/2024
EK KARAR TARİHİ: 28/08/2024
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 28/02/2024 tarihli gerekçeli kararın mağdurun PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur.28/08/2024