T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya-Karar No: 2023/941 Esas - 2023/1592
T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO: 2023/941 Esas
KARAR NO: 2023/1592
HAKİM: Selin UĞRAŞ 252295
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Burcu ÇAKIR 104257
SANIK: NAVJOT SINGH, SUKHDEV SINGH ve JASVINDER KAUR oğlu, 02/08/1996 KAPURTHALA PUNJAB doğumlu, TC Kimlik No : 99705903822
SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ: 03/01/2023
ASIL KARAR TARİHİ: 11/10/2023
EK KARAR TARİHİ: 29/08/2024
KANUN MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 204/1. maddesi
VERİLEN CEZA: 5 Yıl Süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 11/10/2023 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 29/08/2024