Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

Dosya-Karar No: 2023/941 Esas - 2023/1592

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO: 2023/941 Esas

KARAR NO: 2023/1592

HAKİM: Selin UĞRAŞ 252295

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Burcu ÇAKIR 104257

SANIK: NAVJOT SINGH, SUKHDEV SINGH ve JASVINDER KAUR oğlu, 02/08/1996 KAPURTHALA PUNJAB doğumlu, TC Kimlik No : 99705903822

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ: 03/01/2023

ASIL KARAR TARİHİ: 11/10/2023

EK KARAR TARİHİ: 29/08/2024

KANUN MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 204/1. maddesi

VERİLEN CEZA: 5 Yıl Süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 11/10/2023 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 29/08/2024