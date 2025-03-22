Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya-Karar No: 2023/432 Esas - 2023/1439

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO: 2023/432 Esas

KARAR NO: 2023/1439

HAKİM: Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Eyüp İŞCAN 128283

SANIK: MUHAMMAD USAMA MADNI, JAHANGIR ve MALIK oğlu, 05/11/1997 RAWALPINDI

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ: 13/09/2022

ASIL KARAR TARİHİ: 18/09/2023

EK KARAR TARİHİ: 04/03/2025

KANUN MADDESİ: 5237 Sayılı TCK'nın 204/1 maddesi

VERİLEN CEZA: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkememiz 18/09/2023 Tarih, 2023/432 Esas, 2023/1439 Karar sayılı kararı, adreslerinde bulunamadığından dolayı sanığa tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2025