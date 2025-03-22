Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya-Karar No: 2023/1756 Esas - 2024/821

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO: 2023/1756 Esas

KARAR NO: 2024/821

HAKİM: Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Eyüp İŞCAN 128283

SANIK: OMIDREZA ASADSANGABI, RAHIM ve LEYLA oğlu, 21/03/1986 İRAN doğumlu

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ: 10/06/2023

ASIL KARAR TARİHİ: 20/05/2024

EK KARAR TARİHİ: 04/03/2025

KANUN MADDESİ: 5237 Sayılı TCK'nın 204/1 maddesi

VERİLEN CEZA: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkememiz 20/05/2024 Tarih, 2023/1756 Esas, 2024/821 Karar sayılı kararı, adreslerinde bulunamadığından dolayı sanığa tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2025