T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Dosya-Karar No: 2023/1756 Esas - 2024/821
T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO: 2023/1756 Esas
KARAR NO: 2024/821
HAKİM: Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Eyüp İŞCAN 128283
SANIK: OMIDREZA ASADSANGABI, RAHIM ve LEYLA oğlu, 21/03/1986 İRAN doğumlu
SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ: 10/06/2023
ASIL KARAR TARİHİ: 20/05/2024
EK KARAR TARİHİ: 04/03/2025
KANUN MADDESİ: 5237 Sayılı TCK'nın 204/1 maddesi
VERİLEN CEZA: 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Mahkememiz 20/05/2024 Tarih, 2023/1756 Esas, 2024/821 Karar sayılı kararı, adreslerinde bulunamadığından dolayı sanığa tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2025