Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya-Karar No: 2023/1958 Esas - 2024/1108

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO: 2023/1958 Esas

KARAR NO: 2024/1108

HAKİM: Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Eyüp İŞCAN 128283

SANIK: SELAHATTİN BAL, HASAN ve BADE oğlu, 27/01/1990 YEŞİLYURT doğumlu TC Kimlik No : 60832159116

SUÇ: Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

SUÇ TARİHİ: 22/02/2022

ASIL KARAR TARİHİ: 13/06/2024

EK KARAR TARİHİ: 04/03/2025

KANUN MADDESİ: 5237 Sayılı TCK'nın 179/2 maddesi

VERİLEN CEZA: 7.500 TL Adli Para Cezası

Mahkememiz 13/06/2024 Tarih, 2023/1958 Esas, 2024/1108 Karar sayılı kararı, adreslerinde bulunamadığından dolayı sanığa tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-) Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2025