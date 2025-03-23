Yayınlanma: 23.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/442 Esas

KARAR NO : 2024/861

HAKİM : Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283

SANIK : OUSMAN ABDRAHMAN YOUSSOUF, OUSMAN ABDRAHAN ve KHADİDGA oğlu, 14/08/1998 ÇAD doğumlu

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 13/09/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 24/05/2024

EK KARAR TARİHİ : 04/03/2025

KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nın 204/1 maddesi

VERİLEN CEZA : 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkememiz 24/05/2024 Tarih, 2023/442 Esas, 2024/861 Karar sayılı kararı, adreslerinde bulunamadığından dolayı sanığa tebliğ olunamamıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,

2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2025