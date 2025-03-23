T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2023/442 Esas
KARAR NO : 2024/861
HAKİM : Büşra Ceren KARADENİZ TÜRKEL 220153
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283
SANIK : OUSMAN ABDRAHMAN YOUSSOUF, OUSMAN ABDRAHAN ve KHADİDGA oğlu, 14/08/1998 ÇAD doğumlu
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 13/09/2022
ASIL KARAR TARİHİ : 24/05/2024
EK KARAR TARİHİ : 04/03/2025
KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nın 204/1 maddesi
VERİLEN CEZA : 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Mahkememiz 24/05/2024 Tarih, 2023/442 Esas, 2024/861 Karar sayılı kararı, adreslerinde bulunamadığından dolayı sanığa tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 04/03/2025