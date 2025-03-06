T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.03.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/79 Esas

Davacı YILDIZ KORKUSUZ tarafından Davalı MUSTAFA KORKUSUZ aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılmakta olan yargılamasında davalıya HMK'nun 147/2 maddesi gereğince tahkikat duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı MUSTAFA KORKUSUZ 16/06/2025 tarih ve saat 11:00'de ''HMK. 147 ve 7251 sayılı kanunun 16. maddesi gereğince; Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu ihtar olunur.'' işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere Cevatpaşa Mah. Rauf Orbay Cad. Selanik Sk. No:1 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde iken meçhul kalan davalı MUSTAFA KORKUSUZ'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 04/03/2025