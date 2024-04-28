T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/269 Esas

KARAR NO: 2024/128

Bıcak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2024 tarihli ilamı ile sanık Halid Kel HALLO hakkında 5271 Sayılı CMK nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Mustafa ve Fidan oğlu,05/12/1980 dğ. Halid Kel HALLOtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.26.04.2024