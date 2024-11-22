Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/598 Esas

KARAR NO : 2024/476

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2024 tarihli ilamı ile 216/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Galip ve Emine oğlu, 10/09/1992 doğumlu, Mardin, Artuklu nüfusuna kayıtlı Burhan KARİPÇİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleitiraz edilebileceğiİLANEN TEBLİĞ olunur. 17.10.2024