T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/571 Esas

KARAR NO: 2024/764

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2024 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Çingiz ve Erkinaz oğlu, 1991 doğumlu,VÜSALE IBRAHIMOVA-Basit Yaralama suçundan 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) hapis cezası ile cezalandırılan Mobil ve Gürsafa oğlu, 1967 dğ.Erkinaz IBRAHIMOVA, Basit Yaralama suçundan 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) hapis cezası ile cezalandırılan Çingiz ve Erkinaz kızı, 05/01/1993 dğ. Aytan IBRAHIMOVA, Hakaret suçundan Vusale IBRAHIMOVA' nın Beraatine karar verildiği, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, karartebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleitiraz edilebileceğiİLANEN TEBLİĞ olunur. 24.12.2024