Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2019/270 Esas

KARAR NO: 2025/100

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e) velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Niyazi ve Mevlüde oğlu, 01/07/1985 doğumlu, ÇETİN GÜNER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekiline ait ait istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı karar ve istinaf dilekçesinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 06.05.2025