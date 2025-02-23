T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/1279 Esas

KARAR NO: 2024/1098

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/12/2024 tarihli ilamı ile 245/1, 160/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Bekir Şahin ve Bahar oğlu, 15/05/2003 doğumlu, Şanlıurfa, Birecik, Saha mah/köy nüfusuna kayıtlı CUMA GEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 17.02.2025