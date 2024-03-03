T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03.03.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2020/612 Esas

KARAR NO: 2023/214

Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/02/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Mervan ve Kevser oğlu, 01/01/1999 Şam doğumlu MERVAN KESSER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veyaen yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 01.03.2024