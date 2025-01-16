T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2023/286-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2024/760

Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ilesanık Tarık Ceylan hakkında Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında hırsızlık suçundan 1 Yıl Hapis Cezası ile,Mala Zarar Verme suçundan 1 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sabahaddin ve Necibe oğlu, 24/04/1979 Bakırköy doğumlu Sanık TARIK CEYLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/01/2025