T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU'NDAN

Yayınlanma: 15 Haziran 2023

DOSYA NO: 2021/21TEREKE

MURİSİN ADI-SOYADI: SATI YILDIZ-34996813238

Murist erekesinde alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Sıraya ait itirazların (davanın) ilandan itibaren 7 gün içinde Gebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itirazların (davanın) 15 gün içinde yine Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesine yapılması gerekir.

İ.İ.K.nun 232,233,234,236. maddeleri gereğince ilan olunur.