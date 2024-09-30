T.C. GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:01

T.C. GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2023/398 Esas

KARAR NO : 2024/433

C.SAV.ESAS NO : 2023/4842

Mahkememizin 15.05.2024 tarih, 2023/398 Esas ve2024/433 Karar sayılı ilamı ile sanık Zeki Yarala'nın üzerine atılı Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan TCK.nın 227/2,62/1,52/2,53/1 ve 58/6 maddeleri gereğince 2 yıl hapis ve 100.TL adli para cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği, verilen kararın sanık tarafından istinaf edildiği anlaşılmış olup,mağdur FERUZA MADRAIMOVA, Maratovna ve Reno kızı, 1980 ÖZBEKİSTAN doğumlu, mağdur MUKHARRAM AKHMADOVA, Chorıxon ve Nergize kızı, 1997 ÖZBEKİSTAN doğumlu ve mağdur ZEBUNISO SHEROVA, Batırovna ve Tacıhon kızı, 1987 ÖZBEKİSTAN doğumlu mağdurların tüm aramalara rağmen bulunamayan ve halen adresleri meçhul olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edildiği ve istinaf edilmemesi halinde dosyanın İstinaf'a gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26.09.2024