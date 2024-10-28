T.C. GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

Dosya No : 2024/9 Esas

2024/418 Karar

KARAR ÖZETİ

Gebze 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 27/06/2024 tarih 2024/9 Esas 2024/418 Karar sayılı ilamı ile sanık HAYATİ ÖZCAN hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan "1 AY 26 GÜN HAPİS cezası ve verilen cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine " kararr verilmiş, ancak sanık aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanı, ilan tarihinde itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak itiraz isteminde bulunabileceği, sanık tarafından hakkında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25.10.2024