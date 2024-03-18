Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:00

T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/457 Esas

İLGİLİ: ŞEFİKA MEMİŞ - Şefik ve Kadriye'den olma, 1949 doğumlu

Davacılar Raşit Filis, Cemile Filis, Hanife Filis, Buse Nur Filis, Fatma Gamze Kayıkcı, Tennur Kutluğtekin, Hüseyin Filis, Yaşar Binnur Şensu, Öznur Takbaş, Melek Avcı, Dilek Filis, Raşit Filis ve Fatma Erdoğan tarafından aleyhinize açılan muris İbrahim hakkında Tekirdağ 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce düzenlenen 02/12/2011 tarih 2011/67 Esas 2011/983 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali davasının yapılan yargılamasında;

Mernis adresinizin boş olması nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davanın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.