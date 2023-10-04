T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

Sayı: 2022/1126 Esas 25/09/2023 Konu: İLAN METNİGAİPLİK İÇİN ULUSAL GAZETE İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Verilen ara karar gereğince; Çanakkale ili , Gelibolu İlçesi, Evreşe/ Keşanoğlu, Cilt:21, Hane:110 Bsn:7'de nüfusa kayıtlı, Şuayyup ve Nefize'den olma, 17.07.1979 doğumlu, 24049546138 T.C. Kimlik numaralı Salim BINARCI'nın gaip olduğu iddiası ile gaiplik kararı istenilen Salim BINARCI'yı gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/1126 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. nun 33. maddesi gereğince ilan olunur.