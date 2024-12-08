T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 08.12.2024 - 00:00

İstanbul Defterdarlığı

Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: AHMET FAZIL ERDİNÇ İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu mahallesi, Eyüppaşa sokak, 170 m², 151 pafta, 592 ada, 21 parselde sayılı No:6 adresindeki 22 numaralı bağımsız bölüm Kadıköy / İSTANBUL (İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Tuğlacıbaşı Mahallesi 151 pafta, 592 Ada, 21 Parsel Çatı Arası Dubleks Mesken)

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, esvafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve ekleri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu mahallesi, Eyüppaşa sokak, 170 m², 151 pafta, 592 ada, 21 parselde sayılı No:6 adresindeki 22 numaralı bağımsız bölüm taşınmaz (Kadıköy İlçesi Tuğlacıbaşı Mahallesi 151 pafta, 592 Ada, 21 Parsel Çatı Arası Dubleks Mesken)

- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler: Gayrimenkul üzerinde Dairemizden önce başka hak yoktur.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: (KDV (% 1), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve Diğer Masraflar Alıcıya Aittir) 18.000.000,00.-TL

4- Araştırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 1.350.000,00 .-TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetce belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir." kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İstanbul Defterdarlığı Satış Komisyonu Başkanlığı, 25/12/2024 Çarşamba Günü, Saat:11:00

6- İlgilenenler Gayrimenkul Satış Şartnamesini Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 25/12/2024 Perşembe günü, saat 10:00' a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışından verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'i olan 13.500.000,00.-TL' yi bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 02/01/2025 tarihinde saat 11.00'da aynı saatte tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.(01.01.2025 Resmi Tatil)

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebilirler.