T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
VERGİ NO
UNVAN
VERGİ TÜRÜ
VERGİ DÖNEMİ
TAKİP DOSYA NO
PLAKA NO
TAKİP TUTARI
ADRES
9960057709
FIRTINA PROJE YAPI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0010
201201201212
2018041514Dme0000518
?1.139.922,88
KARAPINAR MAHALLESİ 844.CADDE KAPI NO:18 DAİRE NO:3 ÇANKAYA/ANKARA
YUKARIDA ADI SOYADI,ÜNVANI DÖNEMİ ADRESİ TAKİP NO BORÇ MİKTARI YAZILAN BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİ ADINA TANZİM EDİLENLERİN BİLİNEN ADRESLERİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMIŞTIR.213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 105 VE MÜTEAKİP MADDELERİ GEREĞİNCE ADI VE ÜNVANI GEÇEN MÜKELLEFLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE VE YAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI RİAYET EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE SÖZ KONUSU KANUNUN 106. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYLIK SÜRENİN SONUCUNDA MESKUR ŞAHISLARA TEBLİĞAT YAPILMIŞ SAYILACAKTIR.