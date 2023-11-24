T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
(Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Ekli listede Unvanları, Adı -Soyadları ve Vergi Numaraları yazılan mükellefler adına dairemizce düzenlenen Ödeme Emirleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 99. maddesince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca Vergi Dairesi Kanalı ile araştırılmalarına rağmen adreslerinde bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103 ve 104. maddeleri gereğince tebliğ yapılması zarureti doğmuştur.
5035 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103.104. maddeleri gereğince iş bu ilan aynı kanunun 105. maddesine göre adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraflı adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesinde bu cetvelin ilan tarihinin takip eden 1 (bir) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Takip Dosya No
Toplam Borç
0420353922
45475731264
CENGİZ AKTEPE
TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN
201501201512
0001
3080
2019030814VIN0000030
7.444.300,50
0420353922
45475731264
CENGİZ AKTEPE
TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN
201601201612
0001
3080
2019030814VIN0000032
2.343.867,08
0420353922
45475731264
CENGİZ AKTEPE
TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN
201507201509
0032
3080
2019030814VIN0000055
1.835.723,93
0420353922
45475731264
CENGİZ AKTEPE
TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN
201501201512
0001
0001
2019030814VIN0000030
1.654.289,00
0420353922
45475731264
CENGİZ AKTEPE
TURUNÇLU MAH. 78071 SK. No:7 - 1 TOROSLAR MERSİN
201504201506
0032
3080
2019030814VIN0000054
1.094.369,40