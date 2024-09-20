T.C. GEMEREK İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

Mahkememizin 2023/1 Esas, 2024/5 karar sayılı dosyasında yapılan açık yargılaması sonunda 18.04.2024 tarihinde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir; HÜKÜM: İhalenin feshine ilişkin şikayetin KABULÜ İLE, Gemerek İcra Dairesi' nin 2022/49 Tal. Sayılı dosyasında 31.01.2023 tarihli dava konusu 10 AGR 239 plaka sayılı araca ilişkin İHALENİN FESHİNE,toplam harcın 32.787,70 TL' nin davalılardan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA, 4-Davacı tarafından yapılan yapılan toplam 44.516,45 TL' nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 123.500,00 TL nispi vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran ilgiliye HMK'nın 333. maddesi uyarınca iadesine, Dair Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere 18.04.2024 tarihinde karar verildi.

Verilen karar davalılar vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İşbu hüküm Kurtuluş Çavuş' a ilanen tebliğ olunur.