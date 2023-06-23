T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23 Haziran 2023

Sayı: 2019/645 Esas

Galip ve Şaika oğlu, 15/07/1963 doğumlu Cemil BALTA, Ethem ile Meryem oğlu, 21/05/1981 doğumlu, Gökhan BALTA ile Ethem ile Meryem oğlu, 13/06/1979 doğumlu, Mustafa Kemal BALTA adlarına çıkartılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle tebligat işlemi gerçekleştirilemediğinden Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 16/10/2023 tarih saat 11:55'de hazır bulunması ile Gemlik 1.Noterliğince düzenlenen08/09/1994 tarih 01378 yevmiye nolu müteveffa Nazmiye Emniyet tarafından düzenlenen Düzenleme Şeklinde Vasiyetnameye ilişkin olarak;"Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususunun mirasçılar Cemil BALTA ,Gökhan BALTA ile Mustafa Kemal BALTA'ya ayrı ayrı ilanen tebliğ olunur.