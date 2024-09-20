T.C. GERCÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/82 Esas13/09/2024
Konu: Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Batman ili Gercüş ilçesi Kayapınar Köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf ve Meryem'den olma, 12/01/1946 Kayapınar doğumlu Süleyman ASLAN'ı bilen ya da tanıyanların mahkememize başvurmaları ilan olunur. 13/09/2024 GAİP
T.C. KİMLİK NO: 17621903672
ADI SOYADI: SÜLEYMAN ASLAN
BABA ADI: YUSUF
ANA ADI: MERYEM
DOĞUM TARİHİ: 12/01/1946
DOĞUM YERİ: KAYAPINAR
İKAMETGAH ADRESİ: Kayapınar Belde Gercüş/ BATMAN
#ilangovtr Basın No: ILN02091548