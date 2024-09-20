T.C. GERCÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

Sayı: 2024/82 Esas13/09/2024

Konu: Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Batman ili Gercüş ilçesi Kayapınar Köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf ve Meryem'den olma, 12/01/1946 Kayapınar doğumlu Süleyman ASLAN'ı bilen ya da tanıyanların mahkememize başvurmaları ilan olunur. 13/09/2024 GAİP

T.C. KİMLİK NO: 17621903672

ADI SOYADI: SÜLEYMAN ASLAN

BABA ADI: YUSUF

ANA ADI: MERYEM

DOĞUM TARİHİ: 12/01/1946

DOĞUM YERİ: KAYAPINAR

İKAMETGAH ADRESİ: Kayapınar Belde Gercüş/ BATMAN