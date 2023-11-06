T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/540 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Aydın ili Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi

MEVKİİ: Alangüllü Çayı mevki

PAFTA NO: -

ADA NO: 237 ada

PARSEL NO: 6 parsel

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 24483,00

MALİKİN ADI VE SOYADI: SÜREYYA ARAP

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 17/05/2018 tarih ve 12-170 nolu kararı ve 03/05/2018 tarih 11-34 nolu kararı ile kamu yararı kararı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 05/06/2018 tarih ve 1405 sayılı Olur yazısı ile taşınmazın 6169,30 m² kısmında tesis edilecek olan daimi irtifak hakkı.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/540 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2023