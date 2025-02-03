T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/372 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Aydın İli Germencik İlçesi Selatin Mah

ADA NO: 105

PARSEL NO: 1

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 7292,23 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1) NURTEN YAVAŞ

2) HAVVA EKİCİ

3) NURİ EKİCİ

4) GİZEM HAVUK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan 10.02.2022 tarih ve 7-369 sayılı kamulaştırma kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile taşınmazda 24,21 m²’lik mülkiyet ve1932,10m²'lik irtifak hakkının davacı kurum adına tapuya tescili talep edilmiş olup; ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde; a) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, b) Maddi hatalara karşı adlı yargıda düzeltim davası açılabileceği, c) Bu tür davalarda husumetin belirtilen davacı kurum aleyhine yönetilebileceği, d) Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Germencik Şubesi'ne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/12/2024