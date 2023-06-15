T.C. GEYVE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/108 Esas

Davacı Raci Aydın ve Emrullah Mercan tarafından davalı Yaşar Yazgan aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında; verilen ara kararı gereğince;

Davacılar vekili tarafından açılan işbu dava ile, miras bırakanlarının Sakarya ili, Geyve ilçesi, Safibey mahallesi 101 ada 508 parsel sayılı taşınmaz 50 yıldan fazladır malik sıfatıyla zilyet olduklarını bu nedenle tapu kaydının iptal edilerek kendi adlarına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava konusu yapılan bu taşınmazların davacılar adına tescil edilmesi talebine karşı;

Davalı vekili tarafından mahkememize sunulan cevap dilekçesi ile, yukarıda yer alan krokide gösterilen taşınmazın 25/09/1960 tarihli tapulama tutanağı ile Fazlı Yazgan adına tapulama yapıldığı, bu nedenle davanın reddini talep etmiş olup, bu taşınmazın davalı Yazar Yazgan 20 yıl süre ile ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğuna;

İş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/108 esas sayılı dosyasına itiraz olunabileceği ilan olunur.