T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/982 Esas13/08/2024 Konu: GAİPLİK
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/982 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 29362687698
ADI SOYADI : HÜSEYİN -
BABA ADI : YUSUF
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1878
DOĞUM YERİ : KAYADİBİ
#ilangovtr Basın No: ILN02079218