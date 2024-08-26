T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:00

Sayı: 2024/982 Esas13/08/2024 Konu: GAİPLİK

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/982 esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 29362687698

ADI SOYADI : HÜSEYİN -

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1878

DOĞUM YERİ : KAYADİBİ