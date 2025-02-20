T.C. GİRESUN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/1775 Esas Konu: Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen OSMAN KANTEMÜR'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.05/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO: 14201202484
ADI SOYADI: OSMAN KANTEMÜR
BABA ADI: HAMDİ
ANA ADI: EMİNE
DOĞUM TARİHİ: 16/10/1964
DOĞUM YERİ: DEREKÖY
İKAMETGAH ADRESİ: GİRESUN
#ilangovtr Basın No: ILN02175441