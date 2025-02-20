T.C. GİRESUN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1775 Esas Konu: Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen OSMAN KANTEMÜR'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.05/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO: 14201202484

ADI SOYADI: OSMAN KANTEMÜR

BABA ADI: HAMDİ

ANA ADI: EMİNE

DOĞUM TARİHİ: 16/10/1964

DOĞUM YERİ: DEREKÖY

İKAMETGAH ADRESİ: GİRESUN

#ilangovtr Basın No: ILN02175441