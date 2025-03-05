Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:01

T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/982 Esas 27.02.2025 Konu : gaiplik ilanı ÖMÜR KALPAKÇIOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HÜSEYİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO: 29362687698

ADI SOYADI: HÜSEYİN -

BABA ADI: YUSUF

ANA ADI: EMİNE

DOĞUM TARİHİ: 01/07/1878

DOĞUM YERİ: KAYADİBİ

İKAMETGAH ADRESİ: