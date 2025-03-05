T.C. GİRESUN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/982 Esas 27.02.2025 Konu : gaiplik ilanı ÖMÜR KALPAKÇIOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HÜSEYİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO: 29362687698
ADI SOYADI: HÜSEYİN -
BABA ADI: YUSUF
ANA ADI: EMİNE
DOĞUM TARİHİ: 01/07/1878
DOĞUM YERİ: KAYADİBİ
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02182592