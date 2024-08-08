T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 08.08.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl: Giresun, Keşap, Karabedir Mah, 168 ada 3 parsel; Fındık Bahçesi vasfında

A İLE GÖSTERİLEN YAPI Parsel üzerinde bulunan yapının zemin kat alanı 90,79m2 olup, üzerindeki normal katile birlikte ile toplam inşaat alanı 181,58 m2 olmaktadır. Zemin ve normal katlarımesken amaçlı inşa edilmiş olup aynı amaç ile halen kullanılır durumdadır.

B İLE GÖSTERİLEN YAPI; Taş malzeme ile fırın amaçlı inşa edilen bu yapı halen kullanılmaz durumda olupçatısının çökmüş olduğu görülmüştür.

C İLE GÖSTERİLEN YAPI:Zemin ve normal olmak üzere iki katlı olan bu yapının alt katı taş, üst katı ise ahşap vetaş malzeme kullanılmak sureti ile yığma taşıyıcın sisteme sahip olarak inşa edilmiştir. Alt katının depo/ahır üst katının ise mesken olduğu ve bu amaç ile kullanılmış olduğugörülmektedir. Tabanalanı 47,25 m² olup toplam inşaat alanı 94,50 m² olmaktadır.

D İLE GÖSTERİLEN YAPI;İki katlı olan bu yapı biriket malzeme ile yığma taşıyıcı sisteme sahip olarak inşa edilmiştir. Dış cephesinde sıva ve boya imalatı bulunmamaktadır. Üzerinde ahşap çatısı veoluklu sac levhalardan oluşan çatı örtüsü mevcuttur. Kat giriş kapıları demir doğrama penceredoğramaları pvc profillerden mamuldür. Taban alanı 31,02 m² olup toplam inşaat alanı 62,04m² olmaktadır.

E İLE GÖSTERİLEN YAPI; Mesken olan bu yapı halen kullanılmaktadır. Dış cephesinde sıva ve botya imalatlarımevcut olup Giriş kapısı demir pencereleri ise ahşap doğramadan mamuldür. Üzerinde ahşapçatısı ve oluklu sac levhalardan oluşan çatı örtüsü mevcuttur. Kat giriş kapıları demir doğramapencere doğramaları pvc profillerden mamuldür.

F İLE GÖSTERİLEN YAPI; Tek katlı olan bu yapı biriket malzeme kullanılmak sureti ile yığma taşıyıcı sistem ileinşa edilmiştir. Yapım ve kullanım amacının depo/ahır olduğu ve halen kullanılır olduğugörülmüştür. Taban alanı 60,00 m² olmaktadır.

Yüzölçümü: 1.781,88 m2 Kıymeti: 4.216.766,97 TL

KDV Oranı: Mesken olarak kullanılan yapılardan 120 m2'ye kadar olan kısımdan %10 150 m2 üzerinde olan kısımdan %20, Arsadan %10, Depo ve Fırından % 20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/01/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 27/01/2025 - 14:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 14:20

31/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.