T.C. GÖKÇEADA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖKÇEADA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/216 Esas 27.01.2025 Konu: Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilenin gaipliği hakkında bilgisi olanların ve gaipin kendisinin 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.01.2025
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENİLEN
TC KİMLİK NO: 13051909772
ADI SOYADI: RIDVAN ÇETİN
BABA ADI: HASAN BAHRİ
ANA ADI: NAZMİYE
DOĞUM TARİHİ: 22/06/1969
DOĞUM YERİ: İMROZ
İKAMETGAH ADRESİ: Fatih Mah. Pırlanta 1.aralığı Sk. No:4a Gökçeada/ÇANAKKALE
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