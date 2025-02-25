T.C. GÖKÇEADA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.02.2025 - 00:01

T.C. GÖKÇEADA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/216 Esas 27.01.2025 Konu: Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilenin gaipliği hakkında bilgisi olanların ve gaipin kendisinin 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.01.2025

GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENİLEN

TC KİMLİK NO: 13051909772

ADI SOYADI: RIDVAN ÇETİN

BABA ADI: HASAN BAHRİ

ANA ADI: NAZMİYE

DOĞUM TARİHİ: 22/06/1969

DOĞUM YERİ: İMROZ

İKAMETGAH ADRESİ: Fatih Mah. Pırlanta 1.aralığı Sk. No:4a Gökçeada/ÇANAKKALE

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