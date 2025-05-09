Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/142 Esas

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Çardak/Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A isimli 1191.60 m² yüzölçümüne sahip tescil harici alan olduğu tespit edilmiştir. Davaya konu A isimli taşınmazın kuzeyinde 304 Ada 183 nolu Parsel, güney kısmında 304 Ada 189 ve 190 nolu Parseller bulunmaktadır. Batısında 304 Ada 191, 192 ve 193 nolu Parseller, doğusunda 304 Ada 188 nolu Parsel bulunmaktadır, tapulama harici bırakılan taşınmazların zilyedi davacı Kadir Mustafa ve Döndü oğlu, 1950 doğumlu, Kerem KOCA bu yerin kendi adına tapuya tescilini talep etmiştir. Medeni kanun 713. maddesinin 4. Ve 5. fıkraları gereğince dava konusu yerde hak iddiasında bulunacak kişilerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.