T.C. GÖLBAŞI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/106 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Dava Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mahallesi 118109 ada 5 parsel taşınmazın ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalı Sinan Çalışkan'a adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Davalı Sinan Çalışkan'ın duruşmanın atılı bulunduğu 08/09/2025 günü saat 09:05'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.