T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/213 Esas

DAVACI: HASAN BAL

DAVALILAR: 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA)

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin işbu dosyasında:Dava konusu Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Çayırkuyu mevkiinde bulunan 121852 ada 53 parsel sayılı taşınmazın davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesinin talep edildiği, taşınmaz başında alınan bilirkişi raporunda da; tescili istenen taşınmazın imar ihyasının tamamlandığı, 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolmadığı, tarımsal faaliyet yapıldığı, harca esas değerinin 172.001,50 TL olacağına dair rapor sunulduğu,

Dava Dilekçesi ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.