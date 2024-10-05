T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2023/656 Esas
DAVALI: AYDIN ERDOĞAN Şehit Cevden Özdemir Mh. 1059. Cad. No:31/8 Dikmen Çankaya/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce tarafınıza Gerekçeli Karar tebliğ edilmiştir ancak tarafınıza ulaşmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
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