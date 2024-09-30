T.C. GÖLBAŞI SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/105 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Davacı Yeliz ERKMEN tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİNE SAMANLI hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 15/04/2024
GAİP
T.C. KİMLİK NO : 16405278104
ADI SOYADI : EMİNE SAMANLI
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/02/1949
DOĞUM YERİ : GÖLBAŞI
#ilangovtr Basın No: ILN02095902