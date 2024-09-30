T.C. GÖLBAŞI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/105 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı Yeliz ERKMEN tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİNE SAMANLI hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 15/04/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO : 16405278104

ADI SOYADI : EMİNE SAMANLI

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1949

DOĞUM YERİ : GÖLBAŞI

#ilangovtr Basın No: ILN02095902