T.C. GÖLCÜK 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:01

T.C. GÖLCÜK1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/913

Davacı/ davalı Serhat KAYA tarafından davalı / davacı Serpil KAYA aleyhine mahkememizde açılan boşanma istemine ilişkin davanın yapılan yargılaması sırasında davacı/ davalı Serhat KAYA'nın bildirilen/tespit edilen adreslerine çıkan tebligatların iade edilmesi, mernis sisteminde kayıtlı "Değirmendere Yalı Mah. Faruk Demirer Cad. No: 63İç Kapı No: 2 Gölcük / KOCAELİ" adresine çıkan tebligatların da binanın yıkılmış olması sebebiyle iade edilmesi, yapılan tüm araştırmalara rağmen davacı/ davalıya tebligat yapılamaması sebebiyle, 26/11/2024 tarihli cevap ve karşı dava dilekçesi, mahkememizin 11/02/2025 tarihli ara kararı ve mahkememizin 03/01/2025 tarihli zorlama hapsine ilişkin ara kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

26/11/2024 Tarihli cevap ve karşı dava dilekçesi, mahkememizin 11/02/2025 tarihli ara kararı ve mahkememizin 03/01/2025 tarihli 3 gün süreyle verilen zorlama hapsine ilişkin ara kararının davacı/ karşı davalıya ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içinde, davacı/ karşı davalının cevaba cevap dilekçesini sunması ve ara karar gereklerini yerine getirmesi gerektiği hususu Tebligat Kanununun 28.Maddesi ve Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 48.Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025