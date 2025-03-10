T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/32 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 16 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 763 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Bitişik nizam, 3 kat, E=1,40 olmak üzere Ticaret Alanındakalmaktadır
Kıymeti: 11.445.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:17
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/06/2025 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2025 - 11:17
05/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
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