Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/32 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1752 Ada, 16 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 763 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Bitişik nizam, 3 kat, E=1,40 olmak üzere Ticaret Alanındakalmaktadır

Kıymeti: 11.445.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / Kocaeli

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:17

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/06/2025 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2025 - 11:17

05/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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