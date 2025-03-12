Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/49 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, NÜZHETİYE Mahalle/Köy, 128 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi Nüzhetiye Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 8.592,57 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti: 6.874.056,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 10:26

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2025 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2025 - 10:26

10/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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