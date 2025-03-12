T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/49 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, NÜZHETİYE Mahalle/Köy, 128 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi Nüzhetiye Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 8.592,57 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti: 6.874.056,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/06/2025 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 10:26
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2025 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2025 - 10:26
10/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.