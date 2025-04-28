T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/19 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Pamuklu Mevkii, 877 Ada, 65 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi: Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü: 16.817,25 m2
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli nazım imar planındaAyrık Nizam, 2 kat TAKS=0,25 ve KAKS=0,50 olmak üzere Konut Alanda? kaldığı, parka ve yola terki bulunduğu belirtilmiştir
Kıymeti: 58.860.375,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:03
24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.