T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:01

T.C. GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/19 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Pamuklu Mevkii, 877 Ada, 65 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 16.817,25 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli nazım imar planındaAyrık Nizam, 2 kat TAKS=0,25 ve KAKS=0,50 olmak üzere Konut Alanda? kaldığı, parka ve yola terki bulunduğu belirtilmiştir

Kıymeti: 58.860.375,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:03

24/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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