T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:00

2024/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1692 Ada, 8 Parsel, - / BODRUM / ZEMİN / -1 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Dubleks İşyeri Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İyçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 50 m2

Arsa Payı: 50/150

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik nizam, kat adedi 3 kat, Emsal 2.10 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 2.250.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 10:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2025 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1692 Ada, 8 Parsel, - / 1 / -2 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Büro Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İyçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 25 m2

Arsa Payı: 25/150

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik nizam, kat adedi 3 kat, Emsal 2.10 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.150.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 10:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1692 Ada, 8 Parsel, - /2 / -3 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Büro Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İyçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 25 m2

Arsa Payı: 25/150

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik nizam, kat adedi 3 kat, Emsal 2.10 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.150.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 10:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2025 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 10:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1692 Ada, 8 Parsel, - / 3 / -4 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Büro Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İyçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 25 m2

Arsa Payı: 25/150

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik nizam, kat adedi 3 kat, Emsal 2.10 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.150.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 10:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 10:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1692 Ada, 8 Parsel, - /4 / -5 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Büro Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İyçesi Merkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 25 m2

Arsa Payı: 25/150

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları bitişik nizam, kat adedi 3 kat, Emsal 2.10 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/02/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 11/02/2025 - 11:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2025 - 11:00

21/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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