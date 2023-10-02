T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/306 Esas

Dava konusu olan; Burdur İli Çavdır İlçesi Çınar Mahallesi Karpuzluk Mevki 636 ada 201 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü 4.679,45 m² olan taşınmazda 12,43 m²lik alanlar için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Veysel Erkan aleyhine 12,43 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/306 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023