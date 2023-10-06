T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/313 Esas

Davakonusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Yamadı Köyü 835 parsel sayılı yol vasfında, yüzölçümü 569,84 m² olan taşınmazda 569,84m²lik alan için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Birşen, Rifat Birşen ve Zeliha Ülgen aleyhine 569,84 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/313 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023