T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/315 Esas

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Yamadı Köyü Kocagen Mevki 807 parsel sayılı yol vasfında, yüzölçümü 625,14 m² olan taşınmazda 625,14 m²lik alan için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ahmet Özçoban, Hörü Özçoban, İlkay Topluoğlu, Nihal Şahin, Nurşil Gencer, Tülay Dönmez ve Zeynep Sanlı aleyhine 625,14 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/315 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023