Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

(2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince)

A)-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

B)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

C)-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

E)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

F)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

G)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

H)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Gölköy Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı,

I)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

İ)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.