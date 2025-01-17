T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.01.2025 - 00:01

T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

(2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince)

A)-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

B)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

C)-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

E)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

F)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

G)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

H)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Gölköy Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı,

I)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

İ)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

DOSYA NO

MALİK

İLÇE

MAHALLE

ADA/PARSEL

KAM. M²

2024/218

Ayhan Yağcıoğlu ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

123/27

217,29



Gölköy/ORDU

Emirler

123/29

281,67



Gölköy/ORDU

Emirler

123/31

208,88



Gölköy/ORDU

Emirler

184/24

114,56

2024/219

İfaket Korkmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

118/9

1608,19



Gölköy/ORDU

Emirler

118/11

442,07

2024/220

Aziz Akkoz ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

118/13

334,06

2024/221

Fatma Demir ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

118/15

174,29



Gölköy/ORDU

Emirler

118/17

95,23



Gölköy/ORDU

Emirler

121/98

69,12



Gölköy/ORDU

Emirler

121/78

355,82

2024/222

Muhittin Kaya

Gölköy/ORDU

Emirler

121/84

166,62



Gölköy/ORDU

Emirler

122/15

335,68



Gölköy/ORDU

Emirler

122/17

189,39



Gölköy/ORDU

Emirler

123/23

360,84

2024/223

Ayhan Kaya

Gölköy/ORDU

Emirler

186/53

858,31



Gölköy/ORDU

Emirler

186,63

343,60



Gölköy/ORDU

Emirler

122/19

906,16

2024/224

Taliye Yalçın

Gölköy/ORDU

Emirler

196/3

40,91

2024/225

Ayhan Yalçın ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

197/139

405,50

2024/226

Lütfiye Çıtak ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

196/7

130,25



Gölköy/ORDU

Emirler

195/14

195,41

2024/227

Türkan Sadıkoğlu

Gölköy/ORDU

Emirler

197/141

20,10

2024/228

Mehmet Kaya ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

193/95

200,32

2024/229

Dursun Ali Çıtak

Gölköy/ORDU

Emirler

195/8

90,42



Gölköy/ORDU

Emirler

195/10

81,84

2024/230

Mehmet Ali Kaya

Gölköy/ORDU

Emirler

197/145

24,91

2024/231

Rafet Kaya

Gölköy/ORDU

Emirler

186/61

247,45

2024/232

Bilal Yiğit ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

171/116

361,59



Gölköy/ORDU

Emirler

168/27 1

35,98



Gölköy/ORDU

Emirler

168/29

44,28

2024/233

Ayhan Yağcıoğlu ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

172/57

385,70



Gölköy/ORDU

Emirler

172/89

914,95



Gölköy/ORDU

Emirler

172/87

326,05



Gölköy/ORDU

Emirler

184/30 1

054,41

2024/234

Hamit Yağcıoğlu

Gölköy/ORDU

Emirler

184/26

97,93

2024/235

Sefai Akkoyun

Gölköy/ORDU

Emirler

185/41

54,73

2024/236

Celal Yiğit ve ark

Gölköy/ORDU

Emirler

171/118

199,73

2024/237

Gönül Yardibi

Gölköy/ORDU

Emirler

169/8

570,02

2024/238

Mustafa Özdemir

Gölköy/ORDU

Hürriyet

194/53

935,91



Gölköy/ORDU

Hürriyet

194/57

166,39

2024/239

Ahmet Daşkın ve ark

Gölköy/ORDU

Sarıca

942/2

4830,89



Gölköy/ORDU

Sarıca

942/5

1901,05



Gölköy/ORDU

Sarıca

942/6

2372,55

2024/240

Engin Kuzu ve ark

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/199

1916,76



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/201

80,62

2024/241

Hasan Kuzu

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/118

72,17



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/119

2287,22



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/120

169,90

2024/242

Ali Rıza Akbulut ve ark

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/127

2224,34

2024/243

Nesime Gedik

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/161

1344,74



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/163

1419,40



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/166

2015,39

2024/244

Seracettin Gürsoy ve ark

Gölköy/ORDU

Sarıca

451/82

397,89

2024/245

Nesime Gedik

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/169

2073,50



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/172

2025,38



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/175

980,41



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/176

543,84

2024/246

Nesime Gedik

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/16

686,66



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/14

783,72



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/179

722,37



Gölköy/ORDU

Sarıca

443/181

310,67

2024/247

Türker Akar Gıda Nakliyat

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/190

222,33


İnşaat Taahhüt Sanayi ltd şti

Gölköy/ORDU

Sarıca

443/192

225,84

2024/249

Nurcan Akkoz

Gölköy/ORDU

Hürriyet

177/48

107,63



Gölköy/ORDU

Hürriyet

177/46

1881,92



Gölköy/ORDU

Hürriyet

177/27

1419,88

2024/250

Melahat Canlıca ve ark

Gölköy/ORDU

Hürriyet

181/16

63,01

2024/251

Nurcan Akkoz

Gölköy/ORDU

Hürriyet

181/28

258,95



Gölköy/ORDU

Hürriyet

177/25

980,33



Gölköy/ORDU

Hürriyet

177/50

430,29



Gölköy/ORDU

Hürriyet

177/24

876,38

2024/254

İbrahim Altun

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Özyurt

167/26

18,93

2024/255

Salih Aktaş ve ark

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Özyurt

166/71

30,10

2024/256

Ali Aktaş

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Özyurt

166/69

42,72

2024/257

Gülbahar Usta ve ark

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

397/106

38,11

2024/258

Mevlüt Deniz

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

397/104

46,06

2024/259

Sezai Ulugöl

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

397/102

32,66

2024/260

Cepbar Güneş

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

418/54

16,06

2024/261

Duran Ulugöl

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

418/56

75,30

2024/262

İsmail Özer

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

419/66

19,26

2024/263

Şenal Eken

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Erentepe

318/38

45,71

2024/264

Erdal Eken

Gölköy/ORDU

Gündoğan

491/12

17,20

2024/265

Mustafa Şahin

Gölköy/ORDU

Gündoğan

483/228

22,50

2024/266

İsmail Arslan

Gölköy/ORDU

Gündoğan

476/178

41,09

2024/267

Ekrem Şahin

Gölköy/ORDU

Aydoğan

246/6

7,08

2024/268

Salih Şahin

Gölköy/ORDU

Aydoğan

246/12

41,39

2024/269

Seher Serap Arslan ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

247/6

132,11

2024/270

Tuğba Daş ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

247/3

8,59

2024/271

Fikret Daş

Gölköy/ORDU

Aydoğan

392/1

10,30

2024/272

Kemal Dinç

Gölköy/ORDU

Aydoğan

249/5

14,66

2024/273

Hasan Daşkın

Gölköy/ORDU

Aydoğan

120/29

43,96

2024/274

Erdem Özsoy

Gölköy/ORDU

Aydoğan

269/3

75,15

2024/275

Neziye Daşkın ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

149/61

9,85

2024/276

Dursun Taş

Gölköy/ORDU

Aydoğan

125/14

14,51

2024/277

Necat Taş ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

125/16

21,69

2024/278

Kemal Yıldırım

Gölköy/ORDU

Aydoğan

149/63

32,14

2024/279

Cansu Daş ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

124/31

7,73

2024/280

Recep Çiçek

Gölköy/ORDU

Aydoğan

124/35

41,71

2024/281

Emsal Bal

Gölköy/ORDU

Aydoğan

117/70

50,22

2024/282

Ekrem Top ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

123/75

2,92

2024/283

Elif Tokgöz ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

123/77

2,10

2024/284

Eyüp Akyüz ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

117/68

25,51

2024/285

Mahmut Gazi Özsoy

Gölköy/ORDU

Alanyurt

134/112

22,49

2024/286

Mustafa Tokgöz

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/140

30,51

2024/287

Hasan Ali Tokgöz ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/106

57,84

2024/288

Necaettin Tokgöz

Gölköy/ORDU

Alanyurt

114/53

37,29

2024/289

Enver Daşkın

Gölköy/ORDU

Aydoğan

134/24

97,41

2024/290

Dursun Taş ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

135/32

38,99

2024/291

İsmet Naci Daşkın

Gölköy/ORDU

Aydoğan

134/22

99,01

2024/292

Ahmet Sarıca ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

101/107

147,63

2024/293

Ayşe Erdem ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

105/84

22,53

2024/294

Muammer Çoşkun

Gölköy/ORDU

Aydoğan

105/82

14,61

2024/295

İhsan Yücesoy

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/103

3,21

2024/296

Mustafa Yücesoy

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/97

6,05

2024/297

Cevat Altun

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Özyurt

167/34

48,86



Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Özyurt

167/30

21,14

2024/298

Necdet Yücesoy ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/95

11,84

2024/299

Çetin Arslan ve ark

Gölköy/ORDU

Gündoğan

476/188

13,72



Gölköy/ORDU

Gündoğan

483/224

10,40



Gölköy/ORDU

Gündoğan

483/236

61,58

2024/300

Ercan Güler

Gölköy/ORDU

Gündoğan

476/190

21,03



Gölköy/ORDU

Gündoğan

476/192

14,91

2024/301

Nevin Yücesoy

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/89

20,19

2024/302

Habi Civan Şahin

Gölköy/ORDU

Gündoğan

483/226

9,36

2024/303

Murat Arslan ve ark

Gölköy/ORDU

Gündoğan

476/180

79,97



Gölköy/ORDU

Gündoğan

483/246

23,33

2024/304

Ali Varıcı ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

263/6

23,06



Gölköy/ORDU

Aydoğan

263/5

3,01

2024/305

Hamdi Çıtak ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/87

77,60

2024/306

Eyüp Akyüz

Gölköy/ORDU

Aydoğan

150/11

28,76



Gölköy/ORDU

Aydoğan

149/53

15,03

2024/307

Enver Yücesoy ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/91

35,89



Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/101

3,55

2024/308

Hamide Çıtak ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/85

39,52

2024/309

Bilge Yücesoy ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/93

31,14



Gölköy/ORDU

Aydoğan

145/99

7,11

2024/310

Yaşar Yıldız

Gölköy/ORDU

Aydoğan

142/10

31,34



Gölköy/ORDU

Aydoğan

105/88

34,38



Gölköy/ORDU

Aydoğan

105/89

9,47

2024/311

İsmail Tokgöz

Gölköy/ORDU

Aydoğan

101/105

25,92

2024/312

Serpil Usta ve ark

Gölköy/ORDU

Cihadiye

148/57

23,58

2024/313

Kemal Dalgıç

Gölköy/ORDU

Aydoğan

121/119

10,08

2024/314

Hikmet Tokgöz

Gölköy/ORDU

Aydoğan

135/34

18,98

2024/315

Dursun Tokgöz

Gölköy/ORDU

Alanyurt

114/49

129,58



Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/132

15,71



Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/146

91,14



Gölköy/ORDU

Alanyurt

134/114

11,28

2024/316

Soner Tokgöz ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/126

5,52



Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/136

10,50



Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/148

11,97

2024/317

Ahmet Dalkıç ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

121/117

13,35

2024/318

Temel Özsoy

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/156

33,14

2024/319

Ekrem Özsoy ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/160

25,95

2024/320

Ali Varıcı ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

123/79

8,00

2024/321

Gülderen Yücesoy ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

171/131

148,95



Gölköy/ORDU

Alanyurt

193/138

37,82

2024/322

Akın Gündoğdu ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

171/121

16,73

2024/323

Mahmut Gündoğdu

Gölköy/ORDU

Alanyurt

171/119

39,79



Gölköy/ORDU

Alanyurt

205/27

52,08



Gölköy/ORDU

Alanyurt

207/49

136,67

2024/324

Ahmet Dalgıç ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

117/72

1,09

2024/325

Mahmut Gündoğdu ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

171/117

25,91

2024/326

Yaşar Kılıç

Gölköy/ORDU

Alanyurt

113/185

57,47

2024/327

Mehmet Sağlam

Gölköy/ORDU

Alanyurt

116/16

30,04

2024/328

Mehmet Cemal Çoşğun

Gölköy/ORDU

Alanyurt

116/12

22,49

2024/329

Ahmet Gündoğdu ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

102/17

6,84

2024/330

Servet Çoşğun

Gölköy/ORDU

Alanyurt

117/25

8,74

2024/331

Lütfullah Şen

Gölköy/ORDU

Alanyurt

193/134

23,81

2024/332

Hayrullah Şen

Gölköy/ORDU

Alanyurt

193/136

19,16

2024/333

Şakir Usta

Gölköy/ORDU

Cihadiye

148/59

33,09

2024/334

Yusuf Ensar Yamaner ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

118/34

27,58

2024/335

Hüseyin Ateş

Gölköy/ORDU

Kale

184/87

78,82



Gölköy/ORDU

Kale

186/13

85,56

2024/336

Alper Bayburtluoğlu

Gölköy/ORDU

Kale

186/9

61,96

2024/337

Ahmet Çiçek ve ark

Gölköy/ORDU

Kale

167/34

6,69



Gölköy/ORDU

Kale

167/35

27,93

2024/338

Yaşar Çelik

Gölköy/ORDU

Kale

215/46

13,51

2024/339

Muharrem Çelik ve ark

Gölköy/ORDU

Kale

150/65

62,91

2024/340

Birgül Gündoğdu

Gölköy/ORDU

Kale

150/70

11,83

2024/341

Şennur Yılmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Kale

158/65

13,26

2024/342

Ramazan Yılmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Kale

180/179

71,82

2024/343

Mustafa Albayrak

Gölköy/ORDU

Cihadiye

213/19

15,19

2024/344

Mustafa Yılmaz

Gölköy/ORDU

Cihadiye

213/13

75,36

2024/345

Ali Usta

Gölköy/ORDU

Cihadiye

148/61

31,19

2024/346

Erkan Usta

Gölköy/ORDU

Cihadiye

148/55

24,32

2024/347

Seher Kılıç ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

194/31

21,19



Gölköy/ORDU

Gölköy

195/3

44,37

2024/348

Ayşe Şahin ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

119/38

47,35

2024/349

Oğuzhan Yılmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

119/42

39,56

2024/350

Fatma Kılıç ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

194/20

120,52

2024/351

Havva Ateş ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

126/14

50,17



Gölköy/ORDU

Gölköy

192/21

34,77



Gölköy/ORDU

Gölköy

194/22

73,44



Gölköy/ORDU

Gölköy

194/28

68,53

2024/352

Cevhair Yılmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

194/24

25,16

2024/353

Esme Genç ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

204/81

206,13

2024/354

Elvan Yılmaz

Gölköy/ORDU

Alanyurt

121/55

24,97

2024/355

Yılmaz Usta ve ark

Gölköy/ORDU

Alanyurt

121/57

78,25

2024/356

Hasan Özsoy

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/158

25,75

2024/357

Kezban Genç ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

182/29

66,86

2024/358

Hamdiye Kılıç

Gölköy/ORDU

Gölköy

182/27

3,78

2024/359

Abdullah Çömlek ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

126/16

181,43

2024/363

Kamil Yılmaz

Gölköy/ORDU

Gölköy

126/12

149,67

2024/364

Kamil Yılmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

119/40

73,87

2024/365

Kamil Yılmaz

Gölköy/ORDU

Gölköy

194/26

123,39

2024/366

Kamil Yılmaz

Gölköy/ORDU

Gölköy

194/18

178,99

2024/367

Cevahir Yılmaz ve ark

Gölköy/ORDU

Gölköy

194/1

62,72

2024/368

Salih Yılmazve ark

Gölköy/ORDU

Kale

158/72

29,71

2024/369

Tekin Usta

Gölköy/ORDU

Alanyurt

211/9

49,02

2024/370

Kemal Çoşğun

Gölköy/ORDU

Alanyurt

118/38

82,56

2024/371

Süleyman Coşğun

Gölköy/ORDU

Alanyurt

102/21

22,08

2024/372

Fatma Tokgöz

Gölköy/ORDU

Alanyurt

112/128

5,96

2024/373

Hamit Kaya

Gölköy/ORDU

Aydoğan

349/68

22,16

2024/374

Ahmet Lütfi Daşkın ve ark

Gölköy/ORDU

Aydoğan

130/86

8,03

2024/375

Güzelyurt Pet. Gıda Tekstil

Gölköy/ORDU

Güzelyurt/Özyurt

167/32

208,42


İnş. Ltd. Şt İhr.San.Tic.





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