T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
(2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince)
A)-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.
B)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
C)-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
E)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
F)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
G)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
H)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Gölköy Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı,
I)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
İ)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
DOSYA NO
MALİK
İLÇE
MAHALLE
ADA/PARSEL
KAM. M²
2024/218
Ayhan Yağcıoğlu ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
123/27
217,29
Gölköy/ORDU
Emirler
123/29
281,67
Gölköy/ORDU
Emirler
123/31
208,88
Gölköy/ORDU
Emirler
184/24
114,56
2024/219
İfaket Korkmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
118/9
1608,19
Gölköy/ORDU
Emirler
118/11
442,07
2024/220
Aziz Akkoz ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
118/13
334,06
2024/221
Fatma Demir ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
118/15
174,29
Gölköy/ORDU
Emirler
118/17
95,23
Gölköy/ORDU
Emirler
121/98
69,12
Gölköy/ORDU
Emirler
121/78
355,82
2024/222
Muhittin Kaya
Gölköy/ORDU
Emirler
121/84
166,62
Gölköy/ORDU
Emirler
122/15
335,68
Gölköy/ORDU
Emirler
122/17
189,39
Gölköy/ORDU
Emirler
123/23
360,84
2024/223
Ayhan Kaya
Gölköy/ORDU
Emirler
186/53
858,31
Gölköy/ORDU
Emirler
186,63
343,60
Gölköy/ORDU
Emirler
122/19
906,16
2024/224
Taliye Yalçın
Gölköy/ORDU
Emirler
196/3
40,91
2024/225
Ayhan Yalçın ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
197/139
405,50
2024/226
Lütfiye Çıtak ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
196/7
130,25
Gölköy/ORDU
Emirler
195/14
195,41
2024/227
Türkan Sadıkoğlu
Gölköy/ORDU
Emirler
197/141
20,10
2024/228
Mehmet Kaya ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
193/95
200,32
2024/229
Dursun Ali Çıtak
Gölköy/ORDU
Emirler
195/8
90,42
Gölköy/ORDU
Emirler
195/10
81,84
2024/230
Mehmet Ali Kaya
Gölköy/ORDU
Emirler
197/145
24,91
2024/231
Rafet Kaya
Gölköy/ORDU
Emirler
186/61
247,45
2024/232
Bilal Yiğit ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
171/116
361,59
Gölköy/ORDU
Emirler
168/27 1
35,98
Gölköy/ORDU
Emirler
168/29
44,28
2024/233
Ayhan Yağcıoğlu ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
172/57
385,70
Gölköy/ORDU
Emirler
172/89
914,95
Gölköy/ORDU
Emirler
172/87
326,05
Gölköy/ORDU
Emirler
184/30 1
054,41
2024/234
Hamit Yağcıoğlu
Gölköy/ORDU
Emirler
184/26
97,93
2024/235
Sefai Akkoyun
Gölköy/ORDU
Emirler
185/41
54,73
2024/236
Celal Yiğit ve ark
Gölköy/ORDU
Emirler
171/118
199,73
2024/237
Gönül Yardibi
Gölköy/ORDU
Emirler
169/8
570,02
2024/238
Mustafa Özdemir
Gölköy/ORDU
Hürriyet
194/53
935,91
Gölköy/ORDU
Hürriyet
194/57
166,39
2024/239
Ahmet Daşkın ve ark
Gölköy/ORDU
Sarıca
942/2
4830,89
Gölköy/ORDU
Sarıca
942/5
1901,05
Gölköy/ORDU
Sarıca
942/6
2372,55
2024/240
Engin Kuzu ve ark
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/199
1916,76
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/201
80,62
2024/241
Hasan Kuzu
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/118
72,17
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/119
2287,22
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/120
169,90
2024/242
Ali Rıza Akbulut ve ark
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/127
2224,34
2024/243
Nesime Gedik
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/161
1344,74
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/163
1419,40
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/166
2015,39
2024/244
Seracettin Gürsoy ve ark
Gölköy/ORDU
Sarıca
451/82
397,89
2024/245
Nesime Gedik
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/169
2073,50
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/172
2025,38
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/175
980,41
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/176
543,84
2024/246
Nesime Gedik
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/16
686,66
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/14
783,72
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/179
722,37
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/181
310,67
2024/247
Türker Akar Gıda Nakliyat
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/190
222,33
İnşaat Taahhüt Sanayi ltd şti
Gölköy/ORDU
Sarıca
443/192
225,84
2024/249
Nurcan Akkoz
Gölköy/ORDU
Hürriyet
177/48
107,63
Gölköy/ORDU
Hürriyet
177/46
1881,92
Gölköy/ORDU
Hürriyet
177/27
1419,88
2024/250
Melahat Canlıca ve ark
Gölköy/ORDU
Hürriyet
181/16
63,01
2024/251
Nurcan Akkoz
Gölköy/ORDU
Hürriyet
181/28
258,95
Gölköy/ORDU
Hürriyet
177/25
980,33
Gölköy/ORDU
Hürriyet
177/50
430,29
Gölköy/ORDU
Hürriyet
177/24
876,38
2024/254
İbrahim Altun
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Özyurt
167/26
18,93
2024/255
Salih Aktaş ve ark
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Özyurt
166/71
30,10
2024/256
Ali Aktaş
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Özyurt
166/69
42,72
2024/257
Gülbahar Usta ve ark
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
397/106
38,11
2024/258
Mevlüt Deniz
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
397/104
46,06
2024/259
Sezai Ulugöl
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
397/102
32,66
2024/260
Cepbar Güneş
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
418/54
16,06
2024/261
Duran Ulugöl
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
418/56
75,30
2024/262
İsmail Özer
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
419/66
19,26
2024/263
Şenal Eken
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Erentepe
318/38
45,71
2024/264
Erdal Eken
Gölköy/ORDU
Gündoğan
491/12
17,20
2024/265
Mustafa Şahin
Gölköy/ORDU
Gündoğan
483/228
22,50
2024/266
İsmail Arslan
Gölköy/ORDU
Gündoğan
476/178
41,09
2024/267
Ekrem Şahin
Gölköy/ORDU
Aydoğan
246/6
7,08
2024/268
Salih Şahin
Gölköy/ORDU
Aydoğan
246/12
41,39
2024/269
Seher Serap Arslan ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
247/6
132,11
2024/270
Tuğba Daş ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
247/3
8,59
2024/271
Fikret Daş
Gölköy/ORDU
Aydoğan
392/1
10,30
2024/272
Kemal Dinç
Gölköy/ORDU
Aydoğan
249/5
14,66
2024/273
Hasan Daşkın
Gölköy/ORDU
Aydoğan
120/29
43,96
2024/274
Erdem Özsoy
Gölköy/ORDU
Aydoğan
269/3
75,15
2024/275
Neziye Daşkın ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
149/61
9,85
2024/276
Dursun Taş
Gölköy/ORDU
Aydoğan
125/14
14,51
2024/277
Necat Taş ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
125/16
21,69
2024/278
Kemal Yıldırım
Gölköy/ORDU
Aydoğan
149/63
32,14
2024/279
Cansu Daş ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
124/31
7,73
2024/280
Recep Çiçek
Gölköy/ORDU
Aydoğan
124/35
41,71
2024/281
Emsal Bal
Gölköy/ORDU
Aydoğan
117/70
50,22
2024/282
Ekrem Top ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
123/75
2,92
2024/283
Elif Tokgöz ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
123/77
2,10
2024/284
Eyüp Akyüz ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
117/68
25,51
2024/285
Mahmut Gazi Özsoy
Gölköy/ORDU
Alanyurt
134/112
22,49
2024/286
Mustafa Tokgöz
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/140
30,51
2024/287
Hasan Ali Tokgöz ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/106
57,84
2024/288
Necaettin Tokgöz
Gölköy/ORDU
Alanyurt
114/53
37,29
2024/289
Enver Daşkın
Gölköy/ORDU
Aydoğan
134/24
97,41
2024/290
Dursun Taş ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
135/32
38,99
2024/291
İsmet Naci Daşkın
Gölköy/ORDU
Aydoğan
134/22
99,01
2024/292
Ahmet Sarıca ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
101/107
147,63
2024/293
Ayşe Erdem ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
105/84
22,53
2024/294
Muammer Çoşkun
Gölköy/ORDU
Aydoğan
105/82
14,61
2024/295
İhsan Yücesoy
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/103
3,21
2024/296
Mustafa Yücesoy
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/97
6,05
2024/297
Cevat Altun
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Özyurt
167/34
48,86
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Özyurt
167/30
21,14
2024/298
Necdet Yücesoy ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/95
11,84
2024/299
Çetin Arslan ve ark
Gölköy/ORDU
Gündoğan
476/188
13,72
Gölköy/ORDU
Gündoğan
483/224
10,40
Gölköy/ORDU
Gündoğan
483/236
61,58
2024/300
Ercan Güler
Gölköy/ORDU
Gündoğan
476/190
21,03
Gölköy/ORDU
Gündoğan
476/192
14,91
2024/301
Nevin Yücesoy
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/89
20,19
2024/302
Habi Civan Şahin
Gölköy/ORDU
Gündoğan
483/226
9,36
2024/303
Murat Arslan ve ark
Gölköy/ORDU
Gündoğan
476/180
79,97
Gölköy/ORDU
Gündoğan
483/246
23,33
2024/304
Ali Varıcı ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
263/6
23,06
Gölköy/ORDU
Aydoğan
263/5
3,01
2024/305
Hamdi Çıtak ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/87
77,60
2024/306
Eyüp Akyüz
Gölköy/ORDU
Aydoğan
150/11
28,76
Gölköy/ORDU
Aydoğan
149/53
15,03
2024/307
Enver Yücesoy ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/91
35,89
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/101
3,55
2024/308
Hamide Çıtak ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/85
39,52
2024/309
Bilge Yücesoy ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/93
31,14
Gölköy/ORDU
Aydoğan
145/99
7,11
2024/310
Yaşar Yıldız
Gölköy/ORDU
Aydoğan
142/10
31,34
Gölköy/ORDU
Aydoğan
105/88
34,38
Gölköy/ORDU
Aydoğan
105/89
9,47
2024/311
İsmail Tokgöz
Gölköy/ORDU
Aydoğan
101/105
25,92
2024/312
Serpil Usta ve ark
Gölköy/ORDU
Cihadiye
148/57
23,58
2024/313
Kemal Dalgıç
Gölköy/ORDU
Aydoğan
121/119
10,08
2024/314
Hikmet Tokgöz
Gölköy/ORDU
Aydoğan
135/34
18,98
2024/315
Dursun Tokgöz
Gölköy/ORDU
Alanyurt
114/49
129,58
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/132
15,71
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/146
91,14
Gölköy/ORDU
Alanyurt
134/114
11,28
2024/316
Soner Tokgöz ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/126
5,52
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/136
10,50
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/148
11,97
2024/317
Ahmet Dalkıç ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
121/117
13,35
2024/318
Temel Özsoy
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/156
33,14
2024/319
Ekrem Özsoy ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/160
25,95
2024/320
Ali Varıcı ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
123/79
8,00
2024/321
Gülderen Yücesoy ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
171/131
148,95
Gölköy/ORDU
Alanyurt
193/138
37,82
2024/322
Akın Gündoğdu ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
171/121
16,73
2024/323
Mahmut Gündoğdu
Gölköy/ORDU
Alanyurt
171/119
39,79
Gölköy/ORDU
Alanyurt
205/27
52,08
Gölköy/ORDU
Alanyurt
207/49
136,67
2024/324
Ahmet Dalgıç ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
117/72
1,09
2024/325
Mahmut Gündoğdu ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
171/117
25,91
2024/326
Yaşar Kılıç
Gölköy/ORDU
Alanyurt
113/185
57,47
2024/327
Mehmet Sağlam
Gölköy/ORDU
Alanyurt
116/16
30,04
2024/328
Mehmet Cemal Çoşğun
Gölköy/ORDU
Alanyurt
116/12
22,49
2024/329
Ahmet Gündoğdu ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
102/17
6,84
2024/330
Servet Çoşğun
Gölköy/ORDU
Alanyurt
117/25
8,74
2024/331
Lütfullah Şen
Gölköy/ORDU
Alanyurt
193/134
23,81
2024/332
Hayrullah Şen
Gölköy/ORDU
Alanyurt
193/136
19,16
2024/333
Şakir Usta
Gölköy/ORDU
Cihadiye
148/59
33,09
2024/334
Yusuf Ensar Yamaner ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
118/34
27,58
2024/335
Hüseyin Ateş
Gölköy/ORDU
Kale
184/87
78,82
Gölköy/ORDU
Kale
186/13
85,56
2024/336
Alper Bayburtluoğlu
Gölköy/ORDU
Kale
186/9
61,96
2024/337
Ahmet Çiçek ve ark
Gölköy/ORDU
Kale
167/34
6,69
Gölköy/ORDU
Kale
167/35
27,93
2024/338
Yaşar Çelik
Gölköy/ORDU
Kale
215/46
13,51
2024/339
Muharrem Çelik ve ark
Gölköy/ORDU
Kale
150/65
62,91
2024/340
Birgül Gündoğdu
Gölköy/ORDU
Kale
150/70
11,83
2024/341
Şennur Yılmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Kale
158/65
13,26
2024/342
Ramazan Yılmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Kale
180/179
71,82
2024/343
Mustafa Albayrak
Gölköy/ORDU
Cihadiye
213/19
15,19
2024/344
Mustafa Yılmaz
Gölköy/ORDU
Cihadiye
213/13
75,36
2024/345
Ali Usta
Gölköy/ORDU
Cihadiye
148/61
31,19
2024/346
Erkan Usta
Gölköy/ORDU
Cihadiye
148/55
24,32
2024/347
Seher Kılıç ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/31
21,19
Gölköy/ORDU
Gölköy
195/3
44,37
2024/348
Ayşe Şahin ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
119/38
47,35
2024/349
Oğuzhan Yılmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
119/42
39,56
2024/350
Fatma Kılıç ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/20
120,52
2024/351
Havva Ateş ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
126/14
50,17
Gölköy/ORDU
Gölköy
192/21
34,77
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/22
73,44
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/28
68,53
2024/352
Cevhair Yılmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/24
25,16
2024/353
Esme Genç ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
204/81
206,13
2024/354
Elvan Yılmaz
Gölköy/ORDU
Alanyurt
121/55
24,97
2024/355
Yılmaz Usta ve ark
Gölköy/ORDU
Alanyurt
121/57
78,25
2024/356
Hasan Özsoy
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/158
25,75
2024/357
Kezban Genç ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
182/29
66,86
2024/358
Hamdiye Kılıç
Gölköy/ORDU
Gölköy
182/27
3,78
2024/359
Abdullah Çömlek ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
126/16
181,43
2024/363
Kamil Yılmaz
Gölköy/ORDU
Gölköy
126/12
149,67
2024/364
Kamil Yılmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
119/40
73,87
2024/365
Kamil Yılmaz
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/26
123,39
2024/366
Kamil Yılmaz
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/18
178,99
2024/367
Cevahir Yılmaz ve ark
Gölköy/ORDU
Gölköy
194/1
62,72
2024/368
Salih Yılmazve ark
Gölköy/ORDU
Kale
158/72
29,71
2024/369
Tekin Usta
Gölköy/ORDU
Alanyurt
211/9
49,02
2024/370
Kemal Çoşğun
Gölköy/ORDU
Alanyurt
118/38
82,56
2024/371
Süleyman Coşğun
Gölköy/ORDU
Alanyurt
102/21
22,08
2024/372
Fatma Tokgöz
Gölköy/ORDU
Alanyurt
112/128
5,96
2024/373
Hamit Kaya
Gölköy/ORDU
Aydoğan
349/68
22,16
2024/374
Ahmet Lütfi Daşkın ve ark
Gölköy/ORDU
Aydoğan
130/86
8,03
2024/375
Güzelyurt Pet. Gıda Tekstil
Gölköy/ORDU
Güzelyurt/Özyurt
167/32
208,42
İnş. Ltd. Şt İhr.San.Tic.